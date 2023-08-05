Погода как в Египте. Синоптик дала прогноз в Украине сегодня

"Сегодня в западных областях, а в воскресенье по всей Украине предполагается сильный ветер. Погода будет, как в Египте - жара, палящее солнце и сильный ветер", - рассказала она.

В частности, в течение сегодняшнего дня температура воздуха в Украине ожидается в +30...+37 градусов. 6 августа в большинстве областей Украины +33...+38, на юге и востоке, вероятно, местами до +38...+40 градусов. В западных областях +24...+29 градусов.

"Преобладает в течение уик-энда сухая солнечная погода, только в западных областях - кое-где кратковременные грозовые дожди, в воскресенье на западе возможны сильные ливни, швалы и град", - добавила синоптик.

Погода в Киеве

В столице 5 августа ожидается +35 градусов. Без осадков.

"А 6 августа +37 градусов, также по египетскому образцу - жарко, солнечно и ветрено", - добавила Диденко.

Синоптик отметила, что ослабление жары уже в понедельник-вторник, хотя на востоке жара еще задержится.

Погода в августе в Украине

В этом году температура воздуха в августе 2023 года будет выше нормы. В частности, средняя месячная температура предполагается +20...+25 градусов тепла, в Карпатах +16...+18 градусов. Детальнее - в материале РБК-Украина.