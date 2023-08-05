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Погода як в Єгипті. Синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні

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Україна, Субота 05 серпня 2023 07:00
Погода як в Єгипті. Синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні, 5 серпня, буде спекотною, але вітряною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

"Сьогодні в західних областях, а в неділю в усій Україні передбачається сильний вітер. Погода буде, як в Єгипті - спека, палюче сонце і сильний вітер", - розповіла вона.

Зокрема, впродовж сьогоднішнього дня температура повітря в Україні очікується +30...+37 градусів. 6 серпня в більшості областей України +33...+38, на півдні та сході, ймовірно, місцями до +38....+40 градусів. У західних областях +24...+29 градусів.

"Переважатиме протягом уїк-енду суха сонячна погода, лише в західних областях - подекуди короткочасні грозові дощі, у неділю на заході можливі сильні зливи, швали та град", - додала синоптик.

Погода в Києві

В столиці 5 серпня очікується +35 градусів. Без опадів.

"А 6 серпня +37 градусів, також за єгипетським зразком - спекотно, сонячно та вітряно", - додала Діденко.

Синоптик зазначила, що послаблення спеки - вже у понеділок-вівторок, хоча на сході спека ще затримається.

Погода у серпні в Україні

В цьому році температура повітря у серпні 2023 буде вище за норму. Зокрема, середня місячна температура передбачається +20...+25 градусів тепла, в Карпатах +16...+18 градусів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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