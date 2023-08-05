Погода как в Египте. Синоптик дала прогноз в Украине сегодня
Погода в Украине сегодня, 5 августа, будет жаркой, но ветреной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.
"Сегодня в западных областях, а в воскресенье по всей Украине предполагается сильный ветер. Погода будет, как в Египте - жара, палящее солнце и сильный ветер", - рассказала она.
В частности, в течение сегодняшнего дня температура воздуха в Украине ожидается в +30...+37 градусов. 6 августа в большинстве областей Украины +33...+38, на юге и востоке, вероятно, местами до +38...+40 градусов. В западных областях +24...+29 градусов.
"Преобладает в течение уик-энда сухая солнечная погода, только в западных областях - кое-где кратковременные грозовые дожди, в воскресенье на западе возможны сильные ливни, швалы и град", - добавила синоптик.
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В столице 5 августа ожидается +35 градусов. Без осадков.
"А 6 августа +37 градусов, также по египетскому образцу - жарко, солнечно и ветрено", - добавила Диденко.
Синоптик отметила, что ослабление жары уже в понедельник-вторник, хотя на востоке жара еще задержится.
Погода в августе в Украине
В этом году температура воздуха в августе 2023 года будет выше нормы. В частности, средняя месячная температура предполагается +20...+25 градусов тепла, в Карпатах +16...+18 градусов. Детальнее - в материале РБК-Украина.
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