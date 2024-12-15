Синоптики дали прогноз погоди на новий робочий тиждень в Україні

Понеділок, 16 грудня

У понеділок, 16 грудня, в Україні очікується сніг із дощем, а в частині регіонів - просто дощ. Зокрема, дощі пройдуть на заході та півдні, на решті території - дощ із мокрим снігом.

Уночі, з огляду на нещодавнє похолодання в Україні, очікується мінімальні "мінуси", у межах -1, -2, а місцями навіть мінімальні "плюси", до +1. Найхолодніше вночі буде в Харківській області, до -3.

Удень температура триматиметься в межах +5, +6 градусів, а на заході до +8. Найтепліше вдень буде в Криму, до +11 градусів.

Вночі та вдень також імовірні сильні пориви вітру. Так, уночі вони ймовірні в західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській областях, вдень пориви 15-20 м/с, у більшості західних, північних і центральних областей 25-28 м/с.

У Києві буде вночі мокрий сніг, а вдень до нього додасться дощ, вночі до -1, а вдень - до +5.

Погода в Україні 16 грудня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 17 грудня

У вівторок, 17 грудня, в Україні мокрий сніг практично піде з України, але залишаться дощі. Зимові опади нагадають про себе в Сумській, Харківській, Донецькій і Луганській областях, на решті території повсюдно пройдуть дощі.

Температура і вдень, і вночі відчутно підніметься до помітних "плюсів". Найхолодніше вночі буде в "снігових" регіонах, мінімально до 0 градусів. Найтепліше вночі буде на заході та півдні, до +5.

Удень найхолодніше знову очікується в тих областях, де пройде мокрий сніг. А найтепліше в Криму, до +10, а західних областях - до +8.

У Києві дощ ймовірний протягом усієї доби, вночі до +3, вдень до +5.

Погода в Україні 17 грудня (meteo.gov.ua)

Середа, 18 грудня

У середу, 18 грудня, буде без опадів, місцями навіть "проклюнеться" сонце. Температура трохи знизиться, порівняно з вівторком, 17 грудня. На крайньому сході та півночі, до -1. А саме: у Сумській, Харківській, Донецькій областях. В інших регіонах вночі буде плюсова температура.

Удень теж очікується зниження температури на кілька градусів. Так, у Криму, на Прикарпатті, у Миколаївській, у Чернівецькій областях максимально "плюси" триматимуться на рівні +8 градусів.

Київ 18 грудня стане "холодним острівцем" - і вночі, і вдень у межах -1...+1, але без опадів.

Погода в Україні 18 грудня (meteo.gov.ua)

Четвер, 19 грудня

У четвер, 19 грудня, погода в Україні розділиться на дві частини - дощову і суху. Опадів не очікується на заході з переходом на Хмельницьку та Вінницьку області, а також на півдні. На решті території - дощі, а в Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях навіть із мокрим снігом.

Найхолодніше вночі буде в Луганській області, до -5 градусів, а найтепліше вночі очікується на заході та в Одеській області - +4. Удень першість за "спекотною" погодою забере собі Крим, до +9.

У Києві дощитиме всю добу, вночі +1...+3, вдень - +5...+7 градусів.

Погода в Україні 19 грудня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 20 грудня

У п'ятницю, 20 грудня, знову Україна розділиться за тим самим принципом - десь дощитиме, десь сухо. Так, дощі будуть у всіх західних областях із переходом на Житомирську область, Київ і столичний регіон із заходом у Чернігівську та Сумську області. В інших регіонах опадів не очікується і навіть буде сонячно.

Уночі найхолодніше буде в Харківській області, до -1. А найтепліше вночі буде в більшості західних регіонів та на Одещині, в межах +4 градусів.

Максимально вдень температура підніметься до +10 градусів на Одещині, в інших регіонах півдня до +9. Найхолодніше вдень буде в Сумській області, до +4 градусів.

У Києві вдень імовірний невеликий дощ, вночі до +3, вдень до +7 градусів.

Погода в Україні 20 грудня (meteo.gov.ua)