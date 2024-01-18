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Погіршення погоди в Україні може спричинити пошкодження електромереж, - "Укренерго"

Фото: погіршення погоди в Україні може спричинити пошкодження електромереж (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні очікується негода. Сильні пориви вітру та налипання снігу може спричинити обледеніння та пошкодження ліній електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Сьогодні впродовж дня очікується потепління, середньодобова температура складе -2°C проти -5°C вчора. Водночас по всій Україні очікується погіршення погодних умов: сильні пориви вітру, сніг, місцями ожеледиця. Налипання снігу може спричинити обледеніння та пошкодження ліній електропередач", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" сьогодні прогнозують незначний дефіцит електроенергії з 8:00 до 20:00 на рівні близько 3%. Введення графіків обмеження споживання не планується.

Погода в Україні 

Нагадаємо, протягом минулого тижня в Україні спостерігали сильні морози. Потім до України прийшло відносне потепління. Але вже з 17 січня синоптики знову попередили про морози до -15 градусів.

Також синоптик розказала, коли в Україні чекати потепління та чи будуть морози до -25.

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