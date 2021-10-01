Погибший на полигоне военный был бойцом НГУ. Инцидент расследуют

28 сентября на одном из военных полигонов погиб ветеран АТО Роман Олекса. Мужчина был бойцом Национальной гвардии Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.
Отмечается, что мужчина погиб во время проведения учений.Правоохранители начали официальное следствие.
"Национальная гвардия Украины оказывает всяческую спивдию и необходимую информацию. Командование части оказывает всестороннюю помощь родителям", - пишет пресс-служба.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о смерти ветарана АТО на военном полигоне.