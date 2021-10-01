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Погибший на полигоне военный был бойцом НГУ. Инцидент расследуют

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Львов, Пятница 01 октября 2021 17:46
Погибший на полигоне военный был бойцом НГУ. Инцидент расследуют Фото: погибший на полигоне военный был бойцом НГУ (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

28 сентября на одном из военных полигонов погиб ветеран АТО Роман Олекса. Мужчина был бойцом Национальной гвардии Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что мужчина погиб во время проведения учений.Правоохранители начали официальное следствие.

"Национальная гвардия Украины оказывает всяческую спивдию и необходимую информацию. Командование части оказывает всестороннюю помощь родителям", - пишет пресс-служба.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о смерти ветарана АТО на военном полигоне.

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