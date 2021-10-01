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Загиблий на полігоні військовий був бійцем НГУ. Інцидент розслідують

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Львів, П'ятниця 01 жовтня 2021 17:46
Загиблий на полігоні військовий був бійцем НГУ. Інцидент розслідують Фото: загиблий на полігоні військовий був бійцем НГУ (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

28 вересня на одному з військових полігонів загинув ветеран АТО Роман Олекса. Чоловік був бійцем Національної гвардії України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бригади швидкого реагування Національної гвардії України.

Зазначається, що чоловік загинув під час проведення навчань. Правоохоронці розпочали офіційне слідство.

"Національна гвардія України надає всіляку співдію і необхідну інформацію. Командування частини надає всебічну допомогу батькам", - пише пресслужба.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про смерть ветарана АТО на військовому полігоні.

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