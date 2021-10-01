Загиблий на полігоні військовий був бійцем НГУ. Інцидент розслідують
Фото: загиблий на полігоні військовий був бійцем НГУ (president.gov.ua)
28 вересня на одному з військових полігонів загинув ветеран АТО Роман Олекса. Чоловік був бійцем Національної гвардії України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бригади швидкого реагування Національної гвардії України.
Зазначається, що чоловік загинув під час проведення навчань. Правоохоронці розпочали офіційне слідство.
"Національна гвардія України надає всіляку співдію і необхідну інформацію. Командування частини надає всебічну допомогу батькам", - пише пресслужба.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про смерть ветарана АТО на військовому полігоні.