ru ua
Пн, 25 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Есть погибший. Оккупанты весь день обстреливают Харьковскую область, - глава ОВА

Новина українською →
Украина, Понедельник 25 апреля 2022 23:07
Есть погибший. Оккупанты весь день обстреливают Харьковскую область, - глава ОВА Фото: Олег Синегубов рассказал о ситуации в Харькове и области (facebook.сом)
Автор: Евгений Прокопенко

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, как прошли сутки в Харькове и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам Синегубова, сегодня днем враг продолжил обстреливать мирные районы Харькова и области. В который раз страдает Салтовка. В результате попадания российских снарядов в 12-этажный жилой дом произошел масштабный пожар. Полностью разрушены квартиры на 3 и 4 этажах. В Харькове из-за обстрелов оккупантов ранены 4 гражданских.

"Кроме того враг продолжил обстреливать Харьковский и Золочевский районы. В Дергачах и соседних селах погибли 3 мирных жителя, 1 человек ранен. В Золочевском районе – 1 погибший, 4 раненых", - рассказал Олег Синєгубов.

На Изюмском направлении продолжаются бои, отмечает глава ОВА. Вооруженные силы Украины держат оборону и продолжают наносить серьезные потери российским оккупантам.

"Сегодня в районе Балаклеи наши защитники сбили очередной вражеский самолет. Это был истребитель-бомбардировщик Су-34", - напомнил Олег Синєгубов.

Напомним, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о судьбе пилотов сбитого в Харьковской области самолета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
NEWS
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет