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Погибшим защитникам острова Змеиный присвоят звание Героя Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский объявил, что присвоит звание Героя Украины пограничникам, которые погибли при защите острова Змеиный. Глава государства отметил их мужество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского к украинцам.

"На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все хлопцы, пограничники геройски погибли, но не отступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", - сказал Зеленский.

Напомним, атака российских захватчиков на остров Змеиный началась вечером 24 февраля. В результате обстрела все строения на нем были разрушены, но украинские пограничники продолжили защищать свою землю. После нескольких часов боя оккупанты захватили остров.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события из-за вторжения России - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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