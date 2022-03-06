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Погибших военных РФ будут хоронить в братских могилах. УЗ отзывает вагоны-рефрижираторы

Автор: Юрий Дощатов

Российское командование распорядилось изымать документы у личного состава, воюющего в Украине и хоронить погибших в братских могилах. В связи с этим, "Укрзализныця" отзывает вагоны-рефрижираторы с точек для сбора останков тел погибших солдат РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы "Укрзализныци" Александра Камышина в Telegram.

Так, Камышин опубликовал документ, подписанный заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко. В тексте документа, в частности приказывается "хоронить тела российских солдат в братских могилах либо уничтожать на месте».

Захоронения могут проводиться в Беларуси и на территории Украины, если вывезти тела не удастся.

В связи с этим, "Укрзализныця" отзывает свои вагоны-рефрижираторы из точек для сбора останков тел погибших солдат российской армии. Как сообщается, 20 вагонов УЗ трое суток простояли на станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа и Запорожье.

Напомним, ранее сообщалось, что за 11 дней войны с Украиной потери российской стороны составили 11 тысяч военных. Кроме того, украинским войскам удалось сбить уже 88 самолетов и вертолетов.

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