Погибших военных РФ будут хоронить в братских могилах. УЗ отзывает вагоны-рефрижираторы

Так, Камышин опубликовал документ, подписанный заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко. В тексте документа, в частности приказывается "хоронить тела российских солдат в братских могилах либо уничтожать на месте».

Захоронения могут проводиться в Беларуси и на территории Украины, если вывезти тела не удастся.

В связи с этим, "Укрзализныця" отзывает свои вагоны-рефрижираторы из точек для сбора останков тел погибших солдат российской армии. Как сообщается, 20 вагонов УЗ трое суток простояли на станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа и Запорожье.