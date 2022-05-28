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Погибших детей в войне России против Украины стало больше: новые цифры

Новина українською →
Киев, Суббота 28 мая 2022 08:59
Погибших детей в войне России против Украины стало больше: новые цифры Фото: с начала войны России против Украины пострадали 682 ребенка (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину пострадали 682 ребенка. Из них 242 погибли и более 440 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генпрокурора.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 153, Киевской - 116, Харьковской - 108, Черниговской - 68, Луганской - 51, Херсонской - 49, Николаевской - 45, Запорожской - 28, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

В частности, 26 мая в Мариуполе на территории общеобразовательного учреждения из-за взрыва вражеского снаряда погиб 12-летний мальчик.

Также стало известно, что в Мариуполе был ранен 15-летний подросток, его принудительно вывезли на территорию так называемой "ДНР" в медицинское учреждение. Вместе с ним забрали его 2-летнего брата и 14-летнюю сестру.

Также выяснилось, что 28 февраля в результате обстрела военными РФ автомобиля в Харькове получил ранение 17-летний парень.

В ведомстве добавляют, что из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1888 учреждений образования. При этом 180 из них разрушены полностью.

Напомним, в результате российского обстрела Харькова 26 мая погибли 8 человек. Среди жертв - пятимесячный ребенок.

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