Загиблих дітей у війні Росії проти України стало більше: нові цифри

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні постраждали 682 дитини. З них 242 загинули та понад 440 поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генпрокурора.

У відомстві зазначають, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 108, Чернігівській - 68, Луганській - 51, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, 26 травня у Маріуполі на території загальноосвітнього закладу через вибух ворожого снаряду загинув 12-річний хлопчик.

Також стало відомо, що в Маріуполі був поранений 15-річний підліток, його примусово вивезли на територію так званої "ДНР" до медичного закладу. Разом з ним забрали його 2-річного брата та 14-річну сестру.

Також з'ясувалося, що 28 лютого внаслідок обстрілу військовими РФ автомобіля у Харкові отримав поранення 17-річний хлопець.

У відомстві додають, що через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1888 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, в результаті російського обстрілу Харкова 26 травня загинули 8 людей. Серед жертв - п'ятимісячна дитина.

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