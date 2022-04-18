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Есть погибшие: журналисты пообщались с матерью матроса с крейсера "Москва"

Новина українською →
Москва, Понедельник 18 апреля 2022 03:38
Есть погибшие: журналисты пообщались с матерью матроса с крейсера "Москва" Крейсер "Москва" (Фото: newsmaker.md)
Автор: Константин Широкун

Журналистам удалось пообщаться с матерью матроса-срочника Черноморского флота, который служил на ракетном крейсере "Москва" и остался жив. Согласно его рассказу, среди экипажа корабля много тяжелораненых, погибших и пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novaya Gazeta.

"Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не произошел. Есть погибшие, есть раненые, есть пропавшие без вести. Сын мне позвонил, когда им дали телефоны. У них остались документы и их личные телефоны на крейсере. Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было страшно. Понятно, что не все выжили. Пытались своими силами потушить пожар после того, как в крейсер попали тремя ракетами «Нептун", - передает слова разговора мать.

"Я не хочу афишировать все это на публику, потому что я подставлю своего сына. Они давали подписку о неразглашении перед тем, как попали на крейсер. Вы поймите меня тоже, мне страшно. Это очень страшно. Это жутко, и я не знаю, как дождаться мне своего сына", - отмечает она.

По словам ее сына, в результате взрывов погибло порядка сорока человек. Несколько человек пропали без вести, и очень много раненых. Раненые, в основном, с оторванными конечностями, потому что были многочисленные взрывы.

Ей 15 апреля позвонил сын и плакал: "Мамочка, я никогда не думал, что в мирное, в принципе, время я попаду в такое месиво. Я даже не буду тебе говорить в подробностях, что я видел. Это настолько страшно".

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