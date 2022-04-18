Є загиблі: журналісти поспілкувалися з матір'ю матроса з крейсера "Москва"

Журналістам вдалося поспілкуватися з матір'ю матроса-строковика Чорноморського флоту, який служив на ракетному крейсері "Москва" і залишився живий. Згідно з його розповіддю, серед екіпажу корабля багато тяжкопоранених, загиблих і зниклих безвісти.

"Син сказав, що крейсер був підбитий з суші, з українського боку. Просто так пожежа б не сталася. Є загиблі, є поранені, є зниклі безвісти. Син мені подзвонив, коли їм дали телефони. У них залишилися документи та їхні особисті телефони на крейсері. Він мені дзвонить і плаче від того, що побачив. Це було страшно. Зрозуміло, що не всі вижили. Намагалися своїми силами загасити пожежу після того, як в крейсер потрапили трьома ракетами «Нептун", - передає слова розмови мати.

"Я не хочу афішувати все це на публіку, тому що я підставлю свого сина. Вони давали підписку про нерозголошення перед тим, як потрапили на крейсер. Ви зрозумійте мене теж, мені страшно. Це дуже страшно. Це моторошно, і я не знаю, як дочекатися мені свого сина", - зазначає вона.

За словами її сина, в результаті вибухів загинуло близько сорока осіб. Кілька людей пропали безвісти, і дуже багато поранених. Поранені, в основному, з відірваними кінцівками, бо були численні вибухи.

Їй 15 квітня подзвонив син і плакав: "Мамочка, я ніколи не думав, що в мирний, в принципі, час я потраплю в таке місиво. Я навіть не буду тобі говорити в подробицях, що я бачив. Це настільки страшно".