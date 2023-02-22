Погашення споживчих кредитів ВПО буде спрощено: яких позик це стосується

Як зазначили в прес-службі, передусім йдеться про кредити, які споживачі брали на такі цілі як лікування, ремонт житла, придбання побутової техніки, відпочинок, навчання тощо. Такі кредити не передбачають заставу у вигляді нерухомого чи рухомого майна. Але процентна ставка по них часто є високою: 50-100% річних.

Для позичальників з числа громадян, які проживають або виїхали з територій ведення бойових дій чи ТОТ, обслуговування таких дорогих споживчих кредитів стало великою проблемою

Щоб полегшити позичальникам кредитний тягар, і були запропоновані зазначені зміни.

Дія законопроектів розповсюджується на всі споживчі кредити, крім:

тих, що вже були реструктуризовані або погашені,

взятих з метою придбання житла/автомобіля,

тих, які мають низьку річну процентну ставку.

Законопроекти пропонують на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього запровадити обов’язкову реструктуризацію за такими споживчими кредитами.

Позичальники при цьому повинні:

- перебувати на обліку як внутрішньо переміщені особи,

- постійно проживати або виїхати з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ,

- не мати простроченої заборгованості станом на 24 лютого 2022 року.

Ці громадяни зможуть скористатися механізмом реструктуризації, якщо:

- державна та соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача і членів його сім’ї;

- споживач або член його сім’ї є особою з інвалідністю внаслідок війни й сукупний розмір доходу споживача та членів його сім’ї не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат.

Крім того, пропонується встановити, що на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього кредитору та колекторській компанії забороняється здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів.

Також Кабмін підтримав зміни до Податкового кодексу, якими передбачено, що отримані внаслідок такої реструктуризації доходи не оподатковуються.