Погашення боргів в "зеленій "енергетиці мотивуватиме інвестиції в Україну, - експерт

В Україні не такі сприятливі умови для розвитку сектору відновлюваної енергетики, як про це говорять, через наявність багатомільярдних заборгованостей, що демотивує інвесторів у вкладанні коштів в економіку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника премʼєр-міністра, члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка.

"Не сплачуючи виробникам з ВДЕ за їх товар в повному обсязі, ми нівелюємо тези про сприятливе інвестиційне середовище. Це головний демотиватор залучення інвестиції не лише в галузь, а й в Україну вцілому", - наголошує Бойко.

Він нагадав, що борги спричинені декількома факторами. Зокрема, через ланцюгову заборгованість, яка виникла на ринку через неповне виконання НАЕК "Енергоатом" своїх зобов’язань по підтримці пільгових цін на електроенергію для населення.

"Умовно, у разі погашення "Енергоатомом" своїх боргів по забезпеченню тарифів для населення в рамках ПСО (а це близько 19 млрд грн на кінець 2023 року), ця сума мала б "пробігтись" по основних учасниках ринку та знизити на ці ж 19 млрд грн заборгованість "усіх перед усіма", - додав Бойко.

За його словами, погашення боргів учасниками енергоринку шляхом оплати послуг з передачі призвела б до можливості НЕК "Укренерго" оплатити борги перед ВДЕ (через оплату послуги Гарантованому покупцю), оплата з боку ОСР технічних втрат, призвела би до можливості розрахуватися з виробниками, що балансують систему.

Бойко зазначив, що держава має напрацювати розуміння як боротися з усіма причинами виникнення боргів на енергоринку.

"Як відомо, в енергетичній галузі працюють лише комплексні рішення. Не можна прийняти одну чарівну постанову уряду чи регулятора, яка вирішить всі проблеми і відразу все зміниться на краще", - вказує Бойко.

Окрім того, він повідомив, що значна частина заборгованості зосереджена на "Укренерго". Це зокрема борги за послугу з передачі електроенергії (на кінець грудня 2023 року перевищують 24 млрд грн) послугу з диспетчеризації (балансування) енергосистеми (понад 9 млрд грн) і борги балансуючого ринку (близько 30,5 млрд грн).

Основними неплатниками за передачу є ОСРи, ПУПи та державні компанії (шахти, водоканали, комунальні підприємства). Це, як вказує Бойко, унеможливлює ефективне фінансування оператором системи передачі всіх заходів, які пов’язані із забезпеченням безпеки постачання електроенергії, а також знижує виплати за "зеленим" тарифом генерації з ВДЕ.

Нагадаємо, за підсумками 2023 та 2022 років рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ складає не більше 55%.

За словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, тариф на передачу електроенергії компанією в середньому на 7-10% нижчий, ніж потрібно для фінансування оплати послуги зі збільшення відновлюваної генерації.