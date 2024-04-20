Поганий день для Путіна. Як в Україні реагують на голосування в Конгресі США

Палата представників США схвалила допомогу Україні. В Києві назвали це "поганим днем" для російського диктатора Володимира Путіна та розраховують на швидкий розгляд питання в американському Сенаті.
РБК-Україна розповідає, як реагують в Україні на рішення Палати представників США.
Під час підготовки публікації використовувались заяви президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Президент України Володимир Зеленський відразу ж після голосування в Палаті представників подякував всім причетним до цього в США на своїй сторінці у Twitter. Також він прокоментував схвалення допомоги і у своєму вечірньому відеозверненні.
"Дякую кожному й кожній, хто підтримав наш пакет: це рішення для захисту життя. Сподіваюсь, що розгляд пакета в Сенаті США і направлення президенту Байдену будуть достатньо швидкими... Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни - війни, яку Путін повинен програти", - сказав президент.
Як розповів у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, загальний обсяг американської допомоги Україні становить майже 61 млрд доларів.
За його словами, ці кошти будуть витрачені на такі напрямки:
"Очікуємо на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже впродовж найближчих днів. Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Продовження швидкого відновлення, насамперед критичної інфраструктури", - наголосив прем'єр.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter назвав голосування в Палаті представників США "поганим днем для Путіна".
"Поганий день для Путіна. Поганий день для будь-кого, хто наважився повірити, що Америка може похитнутися, коли йдеться про захист того, що і кого вона відстоює. Ми з нетерпінням чекаємо на швидке ухвалення законопроекту Сенатом США, його підписання президентом та на те, щоб наші воїни відчули його на передовій", - заявив глава МЗС.
Палата представників США після майже пів року нарешті схвалила виділення нових коштів на допомогу Україні. Законопроект, який ініціював спікер Палати представників Майк Джонсон, підтримали 311 конгресменів, проти були - 112.
Тепер законопроект повинен розглянути Сенат. Для цього сенаторам доведеться збиратися на позачергове засідання. Коли воно відбудеться, наразі невідомо.
Більше про схвалений законопроект читайте в публікації РБК-Україна за посиланням.
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