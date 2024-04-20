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Плохой день для Путина. Как в Украине реагируют на голосование в Конгрессе США

Фото: как в Украине реагируют на голосование в Палате представителей США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Палата представителей США одобрила помощь Украине. В Киеве назвали это "плохим днем" для российского диктатора Владимира Путина и рассчитывают на скорейшее рассмотрение вопроса в американском Сенате.

РБК-Украина рассказывает, как реагируют в Украине на решение Палаты представителей США.

В ходе подготовки публикации использовались заявления президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сразу же после голосования в Палате представителей поблагодарил всех причастных к этому в США на своей странице в Twitter. Также он прокомментировал одобрение помощи и в своем вечернем видеообращении.

"Благодарю каждого и каждую, кто поддержал наш пакет: это решение для защиты жизни. Надеюсь, что рассмотрение пакета в Сенате США и передача президенту Байдену будут достаточно быстрыми... Безусловно, мы используем американскую поддержку, чтобы укрепить оба наших народа и приблизить справедливое завершение этой войны - войны, которую Путин должен проиграть", - сказал президент.

Шмыгаль

Как рассказал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, общий объем американской помощи Украине составляет около 61 млрд долларов.

По его словам, эти средства будут потрачены на следующие направления:

  • 49,9 млрд - оборонные расходы;
  • 7,8 млрд - потенциальная бюджетная поддержка;
  • 1,57 млрд - экономическая помощь;
  • 400 млн - в защиту границ и гуманитарное разминирование.

"Ожидаем успешного утверждения законопроекта в Сенате уже в ближайшие дни. Его реализация будет означать больше оружия для Украины, в частности дальнобойного и систем ПВО. Усиление макрофинансовой устойчивости, в том числе в финансировании самых приоритетных бюджетных расходов. Продолжение быстрого восстановления, прежде всего критической инфраструктуры", - подчеркнул премьер.

Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter назвал голосование в Палате представителей США "плохим днем для Путина".

"Плохой день для Путина. Плохой день для любого, кто решился поверить, что Америка может пошатнуться, когда речь идет о защите того, что и кого она отстаивает. Мы с нетерпением ждем скорейшего принятия законопроекта Сенатом США, его подписания президентом и то, чтобы наши воины почувствовали его на передовой", - заявил глава МИД.

Помощь Украине от США

Палата представителей США после почти полугода наконец-то одобрила выделение новых средств на помощь Украине. Законопроект, инициировавший спикер Палаты представителей Майк Джонсон, поддержали 311 конгрессменов, против были – 112 .

Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат. Для этого сенаторам придется собираться на внеочередное заседание. Когда оно произойдет, пока неизвестно.

Больше об одобренном законопроекте читайте в публикации РБК-Украина по ссылке .

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Владимир ЗеленскийДмитрий КулебаДенис ШмыгальПомощь УкраинеКонгресс США