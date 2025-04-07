Поганий бензин: як його визначити і чому він небезпечний для авто

Певно, не треба особливо пояснювати, що відрізнити "поганий" бензин від "хорошого" неозброєним оком неможливо (до речі, дизпального це теж стосується). Особливо, коли критерії оцінки чітко не визначені. Журналісти РБК-Україна Авто готові поділитись секретами якісного та неякісного бензину.

Але перш за все скажемо, що на дійсно неякісне пальне в Україні в наші дні можна натрапити хіба що десь на дрібній невиразній АЗС у віддаленій глибинці. Або при заправці з каністри, коли походження ані самої каністри, ані її вмісту достеменно невідомі.

Чому бензин поганий

Є кілька характеристик, які роблять бензин неправильним і через які він завдаватиме шкоди автомобілю.

Не той стандарт Євро. Певно, в наш нас найпоширеніша вада бензину – це його невідповідність вимогам діючого в крані стандарту Євро-5. Для автомобілів, які виконують екологічно норми цього класу, це означає, що в пальному буде надмірна кількість сірки та ароматичних вуглеводнів.

І в такий спосіб, машина буде викидати в атмосферу надто токсичні вихлопні гази, а в неї самої будуть достроково виходить з ладу нейтралізатори відпрацьованих газів. А якщо сірки буде ну дуже багато (не 0,05 мг/кг, а 500 мк/кг), то в моторах всіх екостандартів прискорюється корозійний знос деталей (один з основних видів зносу) та швидко старішає моторна олива.

Зі іншого боку, передозована ароматика буде сприяти накопиченню нагару на клапанах і у камерах згорання двигуна, що негарно для теплообміну та ресурсу мотора – він швидше зноситься і потребувати капітального ремонту. Який іноді може виявитись просто недоцільним.

Надто злі присадки. Для регулювання октанового числа (ОЧ) бензину його виробники можуть використовувати октанопідвищувальні присадки. Які можуть бути нормальними, цілком законними, а можуть бути настільки дешевими, що разом з підвищенням ОЧ будуть потроху вбивати двигун. А іноді і не потроху.

Неадекватні присадки у бензині уповільнюють процес згорання паливної суміші, а це рано чи пізно призводить до розплавлення поршнів та клапанів. На додачу ці дешеві антидетонаційні компоненти утворюють відкладення на деталях двигуна, які у свою чергу знижують потужність мотора та його ресурс. Тож на цьому фоні годі й казати про свічки, які вкриваються тонким червоним шаром фероценів і починають хибити. Цей наліт порушує іскроутворення, а то й виводить з ладу котушки запалювання.

Буває, що виробник нахімічив невдало і таки допустив заниження октанового числа. Відтак, через це у двигуні можлива настільки нещадна детонація, що будуть зруйновані деякі датчики, а то й деталі циліндро-поршневої групи. Останній випадок означає великий ремонт двигуна.

Просто бруд. Як на теперішні часи такі випадки мало поширені, але майте на увазі, що контрафактний бензин може бути брудним, з домішками механічних частинок. В пергу чергу йдеться про частинки іржі зі старих танків АЗС, цистерн бензовозів або каністри. Відтак, спочатку на машині достроково заб’ються фільтри паливної системи, і двигун не зможе працювати під навантаженням, а потім і взагалі почне "задихатись" без пального.



Коротко

Щоб не заправитися випадково неякісним пальним (хоч бензином, хоч дизелем), достаньо дотримуватись кількох простих правил: