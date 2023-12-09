Погані погодні умови заважають військам використовувати дрони: карти боїв ISW

ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському та Мелітопольському напрямках і на лівому березі Херсонської області. Стверджується, що погані погодні умови заважають як російським, так і українським силам використовувати розвідувальні дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку України Олександр Штупун
"Південна вісь"
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