Плохие погодные условия мешают войскам использовать дроны: карты боев ISW

ВСУ продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и на левом берегу Херсонской области. Утверждается, что плохие погодные условия мешают как российским, так и украинским силам использовать разведывательные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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