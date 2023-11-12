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Погана погода буде впливати на роботу авіації: Ігнат пояснив, як саме

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Погіршення погодних умов вплине на роботу авіації. Зокрема, від погоди залежить і процес завдання ударів по Україну з боку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Зараз буде суттєво впливати на діяльність авіаційну погодні умови, тому що від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка і процес завдання ударів. Погода впливає на це", - сказав він.

Речник також прокоментував нічні удари по Україні на роботу української протиповітряної оборони, якій вдалося збити авіаційну ракету Х-59.

"Відпрацювали, збили ракету - це чудовий результат. Безумовно противник буде коригувати свої атаки, свої напади на Україні відповідно до своїх тактичних, стратегічних задумів", - додав Ігнат.

Нічні ракетні удари

Ворог в ніч на 12 листопада атакував південь України двома керованими авіаційні ракети типу Х-59. Окупанти одночасно застосували балістику, імовірно, "Іскандер-М".

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни вдарили по Миколаївській області. 

Військові зазначили, що одна ракета Х-59 була знищена, інша Х-59 та балістична ракета влучили по відкритій території області. Без критичних руйнувань та постраждалих. 

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