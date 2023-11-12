RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Плохая погода будет влиять на работу авиации: Игнат объяснил, как именно

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Ухудшение погодных условий повлияет на работу авиации. В частности, от погоды зависит и процесс нанесения ударов по Украине со стороны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Сейчас будет существенно влиять на авиационную деятельность погодные условия, потому что от погодных условий существенно зависит воздушная обстановка и процесс нанесения ударов. Погода влияет на это", - сказал он.

Спикер также прокомментировал ночные удары по Украине на работу украинской противовоздушной обороны, которой удалось сбить авиационную ракету Х-59.

"Отработали, сбили ракету - это отличный результат. Безусловно, противник будет корректировать свои атаки, свои нападения на Украине в соответствии со своими тактическими, стратегическими замыслами", - добавил Игнат.

Ночные ракетные удары

Враг в ночь на 12 ноября атаковал юг Украины двумя управляемыми авиационными ракетами типа Х-59. оккупанты одновременно применили баллистику, вероятно, "Искандер-М".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне ударили по Николаевской области.

Военные отметили, что одна ракета Х-59 была уничтожена, другая Х-59 и баллистическая ракета попали по открытой территории области. Без критических разрушений и пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетиПогодаПВОРосавиацияВоздушные силы Украины