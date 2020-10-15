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Отпуск в условиях пандемии: где украинцы отдохнули в 2020 году

Киев, Четверг 15 октября 2020 11:14
Отпуск в условиях пандемии: где украинцы отдохнули в 2020 году
Фото: пляж в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев остались дома

Пандемия коронавируса определенным образом сказалась на планах украинцев на проведение отпуска. В этом году украинцы чаще всего отдавали предпочтение трем способам провести свой отпуск: оставаться дома (61%), побывать на украинских морских пляжах (13%) и посетить дачу или садовый участок (12%).

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным опроса, в другой город Украины поехали 6% украинцев, на море за границу - 1%, просто за границу - также 1%.

Если сравнивать частоту упоминания способов проведения отпуска в этом году с двумя предыдущими годами (2018-2019 гг.), заметно, что в этом году украинцы существенно чаще отдыхали дома, на дачах и садовых участках, а также выезжали в другие города страны.

Отпуск в условиях пандемии: где украинцы отдохнули в 2020 году

Треть украинцев (36%) констатировали, что новая инфекция и меры по борьбе с ней повлияли на планирование отпуска, заставив вносить в этот процесс определенные коррективы. Однако в случае большинства жителей Украины (60%), пандемия никак не повлияла на эти планы.

Отпуск в условиях пандемии: где украинцы отдохнули в 2020 году

Опрос проводился компанией Research & Branding Group в период с 5 по 15 сентября 2020 год среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, вспышка коронавируса и длительный карантин внесли изменения в планы украинцев на летние отпуска.

Напомним, по данным Евростата, туристический сектор ЕС потерял три четверти доходов из-за COVID-19.

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