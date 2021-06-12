В поезде "Рахов-Киев" умер пассажир, который ночью упал с верхней полки

По предварительной информации пассажир около трех ночи упал с верхней полки. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Под утро мужчине стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию - Фастов.

По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины, ушибов на его теле, по словам железнодорожников, не было. При этом сообщается, что пассажир не воспользовался ремнями безопасности, которыми была обустроена его полка.

Сейчас обстоятельства смерти мужчины выясняет полиция вместе с железнодорожниками.