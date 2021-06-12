В поїзді "Рахів-Київ" помер пасажир, який вночі впав з верхньої полиці

За попередньою інформацією пасажир близько третьої ночі впав з верхньої полиці. Після падіння він повідомив дружині, що почуває себе добре. Під ранок чоловіку стало гірше, і поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію - Фастів.

По прибуттю поїзда медики зафіксували смерть чоловіка, забоїв на його тілі, за словами залізничників, не було. При цьому повідомляється, що пасажир не скористався ременями безпеки, якими була облаштована його полиця.

Наразі обставини смерті чоловіка з'ясовує поліція разом із залізничниками.