Пассажиры избили проводника в поезде Киев - Ивано-Франковск

В ночь на 20 января в поезде № 43 Киев - Ивано-Франковск избили проводника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что четверо пассажиров нанесли проводнику телесные повреждения после того, как он сделал на замечание о том, что курить в тамбуре вагона запрещено. В результате 50-летний железнодорожник получил ушибы лица.

Начальник поезда по радиосвязи вызвал полицию на станцию во Львове. Правоохранители задокументировали правонарушение и задержали хулиганов.

"Укрзализныця" призвала Национальную полицию обеспечить объективное расследование этого случая.

"В настоящее время "Укрзализныця" и Национальная полиция Украины ведут переговоры относительно возможного сотрудничества по обеспечению сопровождения части пассажирских поездов в пути следования. "Укрзализныця" неоднократно обращала внимание правоохранителей на необходимость обеспечения общественного порядка в поездах и своевременного реагирования на вызовы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пассажир избил стюарда поезда "Интерсити" по дороге в Одессу. В результате инцидента молодой сотрудник УЗ получил повреждения лица, его госпитализировали.

РБК-Украина писало, что в Киевской области полиция задержана группа несовершеннолетних жителей Триполья, которые подозреваются в умышленном повреждении имущества железной дороги, а также в подготовке крушения поезда "Интерсити+".