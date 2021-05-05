Поезда с сегодняшнего дня будут ездить по всей Украине без ограничений

5 мая, в среду, с 00:01 Житомирская зона - последний регион с действующими железнодорожными ограничениями - выходит из "красной" зоны эпидемической опасности. Теперь в регионе будут применены ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня.

"В связи с этим Укрзализныця оперативно открывает высадку-посадку, а также продажу проездных документов до/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печанивка, Малин, Яблонец, Радулино, Новоград-Волынский, Билокоровичи, Олевск", - говорится в сообщении.

Добраться до этих станций можно будет такими рейсами:

№13/14 Киев-Солотвино;

№29/30 Киев-Ужгород;

№43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№45/46 Ужгород-Лисичанск;

№58/57 Ковель-Одесса;

№88/87 Ковель-Новоалексеевка;

№98/97 Ковель-Киев;

№134/133 Николаев - Рахов;

№142/141 Львов - Бахмут;

№188/187 Ковель - Николаев;

№743/744 Киев - Львов.

"Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении", - отметили в "Укрзализныце".

Чтобы уменьшить риск возобновления карантинных мероприятий и защититься от вируса, перевозчик призвал придерживаться масочного режима в дороге, тщательно мыть руки и воздержаться от путешествий в случае плохого самочувствия.