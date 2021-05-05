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Поезда с сегодняшнего дня будут ездить по всей Украине без ограничений

Автор: Андрей Василюк

С 5 мая поезда по всей Украине курсируют без ограничений. Такое решение принято после того, как Житомирская область вышла из "красной" зоны карантина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

5 мая, в среду, с 00:01 Житомирская зона - последний регион с действующими железнодорожными ограничениями - выходит из "красной" зоны эпидемической опасности. Теперь в регионе будут применены ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня.

"В связи с этим Укрзализныця оперативно открывает высадку-посадку, а также продажу проездных документов до/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печанивка, Малин, Яблонец, Радулино, Новоград-Волынский, Билокоровичи, Олевск", - говорится в сообщении.

Добраться до этих станций можно будет такими рейсами:

  • №13/14 Киев-Солотвино;
  • №29/30 Киев-Ужгород;
  • №43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • №45/46 Ужгород-Лисичанск;
  • №58/57 Ковель-Одесса;
  • №88/87 Ковель-Новоалексеевка;
  • №98/97 Ковель-Киев;
  • №134/133 Николаев - Рахов;
  • №142/141 Львов - Бахмут;
  • №188/187 Ковель - Николаев;
  • №743/744 Киев - Львов.

"Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении", - отметили в "Укрзализныце".

Чтобы уменьшить риск возобновления карантинных мероприятий и защититься от вируса, перевозчик призвал придерживаться масочного режима в дороге, тщательно мыть руки и воздержаться от путешествий в случае плохого самочувствия.

Напомним, с 5 мая Житомирская область находится в "оранжевой" зоне. В области заработали заведения торговли, ТРЦ, рынки и ярмарки, заведения общепита, спортзалы и фитнес-центры.

Общественный транспорт работает в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемических мер.

В" красной " зоне карантина пока остались 6 областей: Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

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