Поїзди відсьогодні їздитимуть по всій Україні без обмежень

5 травня, у середу, з 00:01 Житомирська зона - останній регіон із чинними залізничними обмеженнями - виходить із "червоної" зони епідемічної небезпеки. Тепер у регіоні будуть застосовані обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня.

"У зв'язку із цим Укрзалізниця оперативно відкриває висадку-посадку, а також продаж проїзних документів до/від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулино, Новоград-Волинський, Білокоровичи, Олевськ", - йдеться в повідомленні.

Дістатися до цих станцій можна буде такими рейсами:

№13/14 Київ - Солотвино;

№29/30 Київ - Ужгород;

№43/44 Івано-Франківськ - Київ;

№45/46 Ужгород - Лисичанськ;

№58/57 Ковель - Одеса;

№88/87 Ковель - Новоолексіївка;

№98/97 Ковель - Київ;

№134/133 Миколаїв - Рахів;

№142/141 Львів - Бахмут;

№188/187 Ковель - Миколаїв;

№743/744 Київ - Львів.

"Тепер усі потяги в країні курсують за графіком, нині немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні", - наголосили в "Укрзалізниці".

Щоб зменшити ризик поновлення карантинних заходів та захиститися від вірусу, перевізник закликав дотримуватися маскового режиму в дорозі, ретельно мити руки та утриматися від подорожей в разі поганого самопочуття.