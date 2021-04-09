ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Поезда в Харьковской области будут курсировать без изменений еще неделю, несмотря на "красную" зону

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 18:28
Поезда в Харьковской области будут курсировать без изменений еще неделю, несмотря на "красную" зону Фото: поезда в Харьковской области будут ходить без изменений (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Инна Собора

В Харьковской области начнет действовать "красная" зона карантинных ограничений из-за ситуации с коронавирусом. Однако еще минимум неделю поезда будут курсировать без изменений.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в течение недели "Укрзализныця" совместно с Мининфраструктуры и Минздравом предоставит предложения по организации перевозок в регионе.

"До тех пор поезда дальнего следования на Харьковщине будут курсировать без изменений, а продажи билетов и высадка/посадка пассажиров не будут ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно", - написал Криклий.

Напомним, сегодня Харьковскую область внесли в "красную" зону карантина. С воскресенья, 11 апреля, в регионе будут действовать максимальные карантинные ограничения.

Как известно, в "красной" зоне запрещается работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Также ограничивается посещение учебных заведений. Кроме того, местная власть может самостоятельно ограничивать работу транспорта.

Ранее сообщалось, что в Харькове с 10 апреля ужесточают карантин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Харьков поезд Карантин
NEWS
Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест
Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине