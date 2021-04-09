Поезда в Харьковской области будут курсировать без изменений еще неделю, несмотря на "красную" зону

В Харьковской области начнет действовать "красная" зона карантинных ограничений из-за ситуации с коронавирусом. Однако еще минимум неделю поезда будут курсировать без изменений.

По его словам, в течение недели "Укрзализныця" совместно с Мининфраструктуры и Минздравом предоставит предложения по организации перевозок в регионе.

"До тех пор поезда дальнего следования на Харьковщине будут курсировать без изменений, а продажи билетов и высадка/посадка пассажиров не будут ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно", - написал Криклий.