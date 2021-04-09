ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Поїзди в Харківській області курсуватимуть без змін ще тиждень, не зважаючи на "червону" зону

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 18:28
Поїзди в Харківській області курсуватимуть без змін ще тиждень, не зважаючи на "червону" зону Фото: поїзди в Харківській області ходитимуть без змін (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Инна Собора

У Харківській області почне діяти "червона" зона карантинних обмежень через ситуацію з коронавірусом. Однак ще мінімум тиждень поїзди курсуватимуть без змін.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, протягом тижня "Укрзалізниця" разом з Мінінфраструктури та МОЗ надасть пропозиції щодо організації перевезень у регіоні.

"Доти потяги далекого сполучення на Харківщині курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться. Про запровадження обмежень та їх характер УЗ повідомить додатково", - написав Криклій.

Нагадаємо, сьогодні Харківську область внесли в "червону" зону карантину. З неділі, 11 квітня, в регіоні діятимуть максимальні карантинні обмеження.

Як відомо, в "червоній" зоні забороняється робота ТРЦ, кафе, ресторанів, а також масові заходи. Також обмежується відвідування навчальних закладів. Крім того, місцева влада може самостійно обмежувати роботу транспорту.

Раніше повідомлялося, що у Харкові з 10 квітня посилюють карантин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Харків поезд Карантин
NEWS
Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт
Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні