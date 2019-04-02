Поїзд Мукачево - Кошице здійснив тестовий рейс

Фото: прибуття поїзда (railway.lviv.ua)

Час у дорозі становить 4 години

"Укрзалізниця" сьогодні 2 квітня протестувала потяг Мукачево - Кошице, який о 14:00 прибув на станцію Мукачево. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Львівської залізниці".

Повідомляється, в Мукачево зі Словаччини прибув пасажирський рейковий автобус словацької залізничної компанії АТ ЗССК, який здійснив тестовий рейс колією європейської ширини (1435 мм).

Поїзд перебуває у дорозі 4 години та робить зупинки Кошице - Чієрна над Тисою - Чоп - Мукачево.

Під час тестового рейсу відбулася робоча зустріч українських та словацьких залізничників, під час якої сторони аналізували технічні параметри інфраструктури та рухомого складу, а також узгоджували організаційні аспекти, пов’язані зі запровадженням регулярного міжнародного пасажирського сполучення між українським Мукачевом та словацьким Кошице вже влітку цього року.

Фото: прибуття поїзда (railway.lviv.ua)

РБК-Україна писало, що ПАТ "Укрзалізниця" планує у червні 2019 року запустити потяг Мукачево - Кошице.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила ще додаткові потяги і додаткові рейси графікових потягів на Великдень і травневі свята. Станом на 1 квітня УЗ вже призначила вісім додаткових поїздів, а також додаткових рейсів на 5 графіків поїздів. Загалом призначено 41 додатковий рейс.