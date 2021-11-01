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Поезд Мукачево-Будапешт возобновляет курсирование: названа дата

Автор: Дмитрий Левицкий

Между Мукачево и Будапештом снова будет курсировать поезд №33/34. Он выйдет на маршрут уже завтра, 2 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Укрзализныця".

Рейс будет курсировать через Чоп и Захонь. Поезд ежедневно будет отправляться из Мукачево в 12:30 и в Будапешт будет прибывать в 18:37.

В обратном направлении из Будапешта поезд будет отправляться в 7:23 и в Мукачево будет прибывать в 15:30.

Билеты уже доступны, однако приобрести их можно лишь в кассах вокзалов.

Напомним, ранее УЗ возобновила курсирование поезда Киев-Варшава.

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УкрзализныцяМукачевоБудапешт