RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Поїзд Мукачево-Будапешт відновлює курсування: названо дату

Автор: Дмитро Левицький

Між Мукачево та Будапештом знову буде курсувати потяг №33/34. Він вийде на маршрут вже завтра, 2 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію "Укрзалізниця".

Рейс курсуватиме через Чоп та Захонь. Поїзд щоденно відправлятиметься з Мукачева о 12:30 і до Будапешта прибуватиме о 18:37.

У зворотному напрямку з Будапешта поїзд відправлятиметься о 7:23 і до Мукачево прибуватиме о 15:30.

Квитки вже доступні, однак придбати їх можна лише в касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше УЗ відновила курсування потягу Київ-Варшава.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяМукачевоБудапешт