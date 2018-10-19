На синій гілці метро в Києві стався збій

Фото: станція Майдан Незалежності (facebook.com/klimetin)

Поїзд зупинився на станції "Почайна"

Потяг метро зупинився на станції "Почайна" у Києві. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У метро оголосили, що потяг зупинився з технічних причин і далі не поїде.

"Використовуйте наземний транспорт", - рекомендували пасажирам.

Як повідомила прес-служба Київського метрополітену в Twitter, рух поїздів зупинився на "синій гілці".

"Синя гілка. Поломка поїзда по станції "Почайна". Рух поїздів організовано від "Героїв Дніпра" до "Оболоні" та від "Теремків" до "Контрактової площі". Перепрошуємо за тимчасові незручності!", - сказано в сообщении.