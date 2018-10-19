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На синій гілці метро в Києві стався збій

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 10:18
Фото: станція Майдан Незалежності (facebook.com/klimetin)
Фото: станція Майдан Незалежності (facebook.com/klimetin)

Поїзд зупинився на станції "Почайна"

Потяг метро зупинився на станції "Почайна" у Києві. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У метро оголосили, що потяг зупинився з технічних причин і далі не поїде.

"Використовуйте наземний транспорт", - рекомендували пасажирам.

Як повідомила прес-служба Київського метрополітену в Twitter, рух поїздів зупинився на "синій гілці".

На синій гілці метро в Києві стався збій

"Синя гілка. Поломка поїзда по станції "Почайна". Рух поїздів організовано від "Героїв Дніпра" до "Оболоні" та від "Теремків" до "Контрактової площі". Перепрошуємо за тимчасові незручності!", - сказано в сообщении.

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