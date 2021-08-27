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Поезд Кишинев-Одесса возобновляет курсирование: известна дата

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Кишинев, Пятница 27 августа 2021 12:26
Поезд Кишинев-Одесса возобновляет курсирование: известна дата Фото: поезд Кишинев-Одесса возобновляет курсирование (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Мария Кучерявец

Поезд направлением Одесса-Кишинев-Одесса возобновляет свое курсирование после более чем годового перерыва. Он начнет свое движение уже завтра, 28 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Молдавской железной дороги.

"По согласованию ГП "Молдавская железная дорога"с АО "Укрзализныця" с 28 августа 2021 года назначается курсирование пассажирского поезда №642/641 Одесса - Кишинев - Одесса", - говорится в сообщении.

График движения

  • поезд будет отправляться из Одессы в 18:36, а прибывать в Кишинев в 22:33;
  • обратно из Кишинева поезд будет отправляться в 07:09 и прибывать в Одессу в 10:55.

По информации перевозчика, поезд будет курсировать ежедневно.

Как добавляют в пресс-службе, билеты уже можно приобрести в кассах вокзала.

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Укрзализныця Одесса Молдова Кишинев
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