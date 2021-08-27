Потяг Кишинів-Одеса відновлює курсування: відома дата
Фото: потяг Кишинів-Одеса відновлює курсування (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Потяг напрямком Одеса-Кишинів-Одеса відновлює своє курсування після більш ніж річної перерви. Він розпочне свій рух вже завтра, 28 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт молдавської залізниці.
"За погодженням ДП "Молдовська залізниця" з АТ "Укрзалізниця" з 28 серпня 2021 року призначається курсування пасажирського поїзда №642/641 Одеса - Кишинів - Одеса", - йдеться в повідомленні.
Графік руху
- потяг відправлятиметься з Одеси о 18:36, а прибуватиме до Кишинева о 22:33;
- зворотно з Кишинева потяг відправлятиметься о 07:09 і прибуватиме до Одеси о 10:55.
За інформацією перевізника, потяг курсуватиме щоденно.
Як додають у прес-службі, квитки вже можна придбати в касах вокзалу.