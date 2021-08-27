ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Потяг Кишинів-Одеса відновлює курсування: відома дата

Новость на русском →
Кишинів, П'ятниця 27 серпня 2021 12:26
Потяг Кишинів-Одеса відновлює курсування: відома дата Фото: потяг Кишинів-Одеса відновлює курсування (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Марія Кучерявець

Потяг напрямком Одеса-Кишинів-Одеса відновлює своє курсування після більш ніж річної перерви. Він розпочне свій рух вже завтра, 28 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт молдавської залізниці.

"За погодженням ДП "Молдовська залізниця" з АТ "Укрзалізниця" з 28 серпня 2021 року призначається курсування пасажирського поїзда №642/641 Одеса - Кишинів - Одеса", - йдеться в повідомленні.

Графік руху

  • потяг відправлятиметься з Одеси о 18:36, а прибуватиме до Кишинева о 22:33;
  • зворотно з Кишинева потяг відправлятиметься о 07:09 і прибуватиме до Одеси о 10:55.

За інформацією перевізника, потяг курсуватиме щоденно.

Як додають у прес-службі, квитки вже можна придбати в касах вокзалу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Одеса Молдова Кишинев
NEWS
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес