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Поезд Киев-Хелм будет курсировать через Ровно и Бердичев с 1 мая

Фото: поезд Киев-Хелм будет курсировать через Ровно и Бердичев с 1 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Укрзализныця добавила остановки для рейса Киев-Хелм. Поезд во время движения будет останавливаться в Ровно и Бердичеве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрзализныці.

Начиная с 1 мая поезд 23/24 Киев-Хелм будет останавливаться:

  • в Бердичеве в 01:37;
  • в Ровно в 05:26.

До Хелма он будет прибывать в 11:30.

При обратном движении будет останавливаться:

  • в Ровно в 01:00;
  • в Бердичеве в 04:31.

"Также отметим, что польская дирекция железных дорог продлила с 1 по 31 мая возможность бесплатного пользования польскими поездами для украинских беженцев", - пишет пресс-служба.

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