Поезд Киев-Хелм будет курсировать через Ровно и Бердичев с 1 мая

Укрзализныця добавила остановки для рейса Киев-Хелм. Поезд во время движения будет останавливаться в Ровно и Бердичеве.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрзализныці.
Начиная с 1 мая поезд 23/24 Киев-Хелм будет останавливаться:
До Хелма он будет прибывать в 11:30.
При обратном движении будет останавливаться:
"Также отметим, что польская дирекция железных дорог продлила с 1 по 31 мая возможность бесплатного пользования польскими поездами для украинских беженцев", - пишет пресс-служба.
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