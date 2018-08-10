Поезд Киев - Константиновка будет останавливаться на станции Красноград

Остановка назначена в виде эксперимента для изучения пассажиропотока

В "Укрзализныце" приняли решение о продлении срока действия остановки скоростного поезда "Интерсити+" №712/711 Киев - Константиновка - Киев на станции Красноград. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что остановка назначена в виде эксперимента для изучения пассажиропотока в ответ на многочисленные обращения пассажиров. За этот период железнодорожники проведут анализ количества пассажиров по станции Красноград и примут окончательное решение о целесообразности назначения остановки.

"С 1 сентября по 27 октября 2018 года поезд № 712/711 Киев - Константиновка будет отправляться из Киева в 06:20, будет останавливаться на станции Красноград в 10:25 и прибывать в Константиновку в 12:44. В обратном направлении поезд будет останавливаться на станции Красноград в 18:48", - сообщают в "УЗ".

Напомним, руководитель департамента пассажирских перевозок дальнего следования Александр Красноштан сообщил, что "Укрзализныця" до конца лета разделит поезда на классы - комфорт, стандарт и эконом.

По его словам, "Укрзализныця" сейчас находится на финальной стадии согласования изменений с Министерством инфраструктуры.