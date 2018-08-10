Поїзд Київ - Костянтинівка зупинятиметься на станції Красноград

Зупинка призначена у вигляді експерименту для вивчення пасажиропотоку

В "Укрзалізниці" ухвалили рішення щодо подовження терміну дії зупинки швидкісного поїзда "Інтерсіті+" №712/711 Київ - Костянтинівка - Київ на станції Красноград. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Зазначається, що зупинка призначена у вигляді експерименту для вивчення пасажиропотоку у відповідь на численні звернення пасажирів. За цей період залізничники проведуть аналіз кількості пасажирів по станції Красноград і ухвалять остаточне рішення щодо доцільності призначення зупинки.

"З 1 вересня по 27 жовтня 2018 року поїзд № 712/711 Київ - Костянтинівка вирушатиме з Києва о 06:20, зупинятиметься на станції Красноград о 10:25 та прибуватиме до Костянтинівки о 12:44. У зворотному напрямку поїзд зупинятиметься на станції Красноград о 18:48", - повідомляють в "УЗ".

Нагадаємо, керівник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування Олександр Красноштан повідомив, що "Укрзалізниця" до кінця літа поділить поїзди на класи - комфорт, стандарт та економ.

За його словами, "Укрзалізниця" зараз знаходиться на фінальній стадії узгодження змін з Міністерством інфраструктури.