Поэтапный запуск транспорта и 4 уровня реагирования на вспышки коронавируса: что планирует Кабмин

Фото: Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)

Кабмин разработал красный, оранжевый, желтый, зеленый уровне реагирования на вспышки

Запуск транспорта по плану выхода из карантина будет поэтапным, а реакция на возможные вспышки коронавируса будет иметь 4 уровня. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Как известно, сегодня был представлен план выхода из карантина, разработанный Кабмином. По словам Шмыгаля, с 11 мая может начаться первый из пяти этап выхода из карантина. Ослабление начнутся с разрешения на посещение парков, скверов, на работу магазинов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами. Второй этап начнется после того, как начнет снижаться уровень заболеваемости и начнут освобождаться от больных медицинские учреждения. А вот третий, четвертый и пятый этапы, по словам Шмыгаля, это уже фактически завершение карантина.

"Кроме этого есть так называемые красный, оранжевый, желтый, зеленый уровни - это когда мы сможем разумными мерами управлять в тех точках, где возникают вспышки. Это отдельные территории, города, области, районы", - отметил он.

Шмыгаль также добавил, что сейчас есть понимание того, как поэтапно будет запускаться общественный транспорт, а какие ограничения сохранятся до конца года, а, возможно, и в 2021 году.

Напомним, согласно плану выхода из карантина, запуск транспорта планируется с третьего этапа. Так, планируется запустить метро, ​​но для спецперевозок, а также восстановить пассажирские перевозки в пределах области. А полное восстановление работы метро и наземного транспорта планируется только с 4 этапа.

Отметим, конкретных сроков план выхода из карантина не имеет. Ориентирами установленные 10 дней положительной динамики.