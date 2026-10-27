Інститут психології і підприємництва презентував інтелектуальну платформу IPE LEADER 2027

Основні цілі платформи

Бізнес та психологія. Відкривати сучасні психологічні та управлінські підходи до роботи з людиною, командами й бізнесом.

Відкривати сучасні психологічні та управлінські підходи до роботи з людиною, командами й бізнесом. Наука і практика. Створювати діалог між дослідженнями та реальними запитами бізнесу, управління й освіти.

Створювати діалог між дослідженнями та реальними запитами бізнесу, управління й освіти. Освіта і майстерність. Об'єднувати сильних викладачів і практиків та поширювати сучасні підходи до розвитку людини.

Об'єднувати сильних викладачів і практиків та поширювати сучасні підходи до розвитку людини. Молодь і майбутнє. Підтримувати талановиту молодь і молодих науковців, створюючи можливості для професійного розвитку, презентації власних ідей та першого визнання.

Підтримувати талановиту молодь і молодих науковців, створюючи можливості для професійного розвитку, презентації власних ідей та першого визнання. Ідея та її реалізація. Допомагати сильним ідеям, дослідженням і проєктам переходити від задуму до практичного результату.

Програма заходів та міжнародна премія

В рамках IPE LEADER 2027 протягом 9 місяців проходитимуть 14 різноманітних інтелектуальних заходів: молодіжні форуми, хакатони, відкриті лекції, наукові конференції, підприємницькі та культурні події.

Всі заплановані події будуть повʼязані з психологією бізнесу, онтопсихологією, підприємництвом, наукою та гуманістичною культурою.

Фінальною частиною програми платформи стане IPE LEADER INTERNATIONAL AWARD – міжнародна премія у 10 номінаціях за визначні досягнення та внесок у розвиток освіти, науки, психології, лідерства, підприємництва й гуманістичної культури, вручення якої заплановано на 15 травня 2027 року. Окремі відзнаки передбачені для молодих науковців і майбутніх лідерів.

Що кажуть організатори

Засновниця та президентка ІПП Олена Бабіна зазначила, що платформа IPE LEADER створена, перш за все, для розвитку лідерського потенціалу і як результат – створення цінності і благ для інших людей.

"Наша мета – допомагати формуватися лідерському потенціалу. І тому наша інтелектуальна платформа є дуже важливою. Вона об'єднує науку, бізнес, культуру і освіту. Буде проведено багато корисних подій і цікавих активностей, які спрямовані не тільки на діалог між інтелектуальною спільнотою, а на конкретні дії у сфері розвитку лідерства", – підкреслила вона.

Власник Інвестиційної групи і Фінансово-юридичного холдингу Universum, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ІПП Костянтин Круглов підкреслив, що обмін думками та комунікація між людьми – це суперможливість залишатися в спільноті, яка поділяє лідерські цінності й дає змогу зростати.

"Сьогодні ми маємо безліч інформаційних джерел, соціальних мереж і швидких засобів комунікації. З одного боку, вони дають змогу спілкуватися миттєво, а з іншого – роблять це спілкування поверхневим. Тому важливо мати платформу, яка допомагає лідерам якісно спілкуватися одне з одним навіть за допомогою електронних засобів. Адже йдеться про активних людей, які мають спільну мету та поділяють високі цінності", – сказав Костянтин Круглов.

Організатори запрошують науковців, освітян, підприємців, керівників бізнесу, талановиту молодь та потенційних партнерів взяти участь у запланованих заходах платформи та підтримати цю ініціативу Інституту психології і підприємництва.

Детальну інформацію можна отримати на сайті Інституту психології і підприємництва за цим посиланням або телефоном: +38067 519 75 77