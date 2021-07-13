Не поедет в Токио. Украинского чемпиона дисквалифицировали: что произошло

Украинского гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года из-за допинга. Он пропустит Олимпиаду в Токио.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Instagram-страницу спортсмена.
Арбитраж Комитета по этике в гимнастике (GEF) решил, что концентрация мельдония, обнаруженная в его организме, достаточна для дисквалификации на четыре года, сообщил Верняев.
Срок дисквалификации отсчитывается с ноября 2020 года.
"Это значит, что на Олимпиаду я не поеду", - написал гимнаст.
По его словам, мельдоний был обнаружен в период, когда не было серьезных международных соревнований, и наличие препарата подтвердил лишь один тест из почти десятка.
Верняев заявил, что "борьба только начинается" - и он намерен обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны.
Напомним, на Олимпиаду в Токио квалифицировались пять украинских теннисисток.
Также стало известно, что участников Олимпиады в Токио могут исключить и депортировать, если они будут нарушать правила карантина.