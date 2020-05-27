Поджог прокуратуры Каховки: подозреваемого задержали

Правоохранители задержали возможного виновного в поджоге отделения прокуратуры в Каховке (Херсонская область). В умышленном поджоге прокуратуры подозревают жителя Каховского района.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Отмечается, что подозреваемый был установлен уже через несколько часов после поджога, к его поискам привлекли кинолога со служебной собакой. Мужчину задержали возле ломбарда.

По данным полиции, задержанный - 27-летний житель одного из сел Каховского района, уже неоднократно судим за другие преступления. Подозреваемого недавно освободили из-под стражи, поэтому он хотел отомстить прокурорам.

"На месте преступления мужчина пытался просверлить отверстие в стекле шуруповертом и залить зажигательную смесь в помещение. После неудачных попыток мужчина залил зажигательную смесь в две стеклянные бутылки, бросил в проем окна, в результате чего и произошел пожар", - рассказали в полиции.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному мужчине.

Напомним, сегодня утром в Каховке неизвестный бросил в отделение прокуратуры бросили "коктейль Молотова", в результате чего вспыхнул пожар.