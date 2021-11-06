За поджог офиса омбудсмена и Верховного суда украинцу грозит 10 лет тюрьмы

По данным прокуратуры, 26 августа 2021 года мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в двери помещения уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека на улице Институтской в Киеве, а также поджег входную дверь Кассационного уголовного суда Верховного суда на ул. Пилипа Орлика.

Мужчина был сразу задержан. Им оказался 51-летний уроженец из Херсонской области, который спланировал указанные действия и заранее подготовил необходимые орудия.

"Передвигаясь на моноколесе, мужчина поочередно поджег входную дверь в помещение Секретариата Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека и вход в Кассационный уголовный суд Верховного суда", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мотивом его действий служило его недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем.

По результатам проведенного досудебного расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 194 УК Украины - умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога. Его действиями причинен ущерб на сумму почти 100 тысяч гривен. По этому поводу к обвиняемому заявлены гражданские иски о возмещении имущественного ущерба на указанную сумму.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина является вменяемым. Сейчас он находится под стражей. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.