За підпал Офісу омбудсмена та Верховного суду чоловікові загрожує 10 років в’язниці

За даними прокуратури, 26 серпня 2021 року чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення уповноваженого Верховної ради України з прав людини на вулиці Інститутській в Києві, а також підпалив вхідні двері Касаційного кримінального суду Верховного суду на вул. Пилипа Орлика.

Чоловік був одразу затриманий. Ним виявився 51-річний уродженець з Херсонської області, який спланував вказані дії та заздалегідь підготував необхідні знаряддя.

"Пересуваючись на моноколесі, чоловік почергово підпалив вхідні двері до приміщення Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини та вхід до Касаційного кримінального суду Верховного суду", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, мотивом його дій слугувало його невдоволення діяльністю державних органів з вирішення його особистих сімейних проблем.

За наслідками проведеного досудового розслідування чоловікові пред'явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 194 КК України - умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Його діями спричинено збитків на суму майже 100 тисяч гривень. З цього приводу до обвинуваченого заявлено цивільні позови щодо відшкодування майнової шкоди на зазначену суму.

За висновками судово-психіатричної експертизи, чоловік є осудним. Наразі він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.