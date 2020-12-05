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Поджог авто журналистки в Львове: дело передали в суд

Львов, Суббота 05 декабря 2020 07:50
Поджог авто журналистки в Львове: дело передали в суд
Фото: задержание злоумышленника (facebook.com/lviv.gp.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Прокуратура Львовской области направила в суд дело о поджоге авто журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Поджог произошел еще 30 января.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Facebook.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Львова, которых обвиняют в организации поджога автомобиля журналистки, в связи с осуществлением ею профессиональной деятельности (ч.3 ст.27, ч.2 ст.347-1 УК Украины), а также в организации одним из них еще двух поджогов авто (ч.3 ст. 27, ч.2 ст.194 УК Украины).

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет и от 3 до 10 лет.

Напомним, Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении заказчика и организатора поджога в Львове автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук. Организатором оказался полицейский, а заказчиком - подозреваемый в организации контрабандных схем.

В ночь на 30 января в Львове неизвестный поджег Mitsubishi Colt журналистки возле ее дома. Полиция открыла уголовное дело.

Позже полиция задержала подозреваемых в поджоге автомобиля львовской журналистки.

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Новости Украины Общество Львовжурналисты"Радио Свобода"

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