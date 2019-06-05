Поджог авто журналиста: под ГБР завтра пройдет акция протеста

Государственное бюро расследований (ГБР) внесло в ЕРДР дело о поджоге автомобиля журналиста Василия Крутчака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост на Facebook.

По словам Крутчака, делом занимается следователь Александра Игнат, подруга замдиректора ГБР Ольги Варченко.

Варченко, по данным Крутчака, находится в приятельских отношениях с военным прокурором Виталием Опанасенко, которого журналист и обвиняет в организации поджога своего транспортного средства.

"То есть, никто не будет объективно заниматься расследованием", - подытожил Крутчак.

Кроме того, журналист призвал всех желающих и СМИ прийти на акцию 6 мая в 12:00 по адресу Симона Петлюры 15.

"Под стенами ГБР я проведу акцию с требованием отчитываться о ходе расследования поджога автомобиля" - пишет Крутчак.

Напомним, автомобиль Крутчака сожгли 22 февраля. По словам Крутчака, 23 января прокурор Опанасенко угрожал его избить и сжечь машину, если журналист не прекратит писать в социальных сетях о прокуроре и его родственниках.

Как писали СМИ, о поджоге узнали в посольстве США в Украине, а заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент взял под контроль дело о поджоге автомобиля.