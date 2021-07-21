Поджигателя "Эпицентра" в Первомайске поместили в психбольницу с усиленным надзором

Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске Николаевской области находится в психбольнице с усиленным режимом надзора. Прокуратура просит суд применить к нему принудительное медицинское лечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевской областной прокуратуры .

В ведомстве отметили, что в суд направлено ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 37-летнего жителя Первомайска, который обвиняется в поджоге магазина "Эпицентр".

"В настоящее время злоумышленник помещен в психиатрическое учреждение с усиленным режимом надзора", - уточнили в прокуратуре.